オリックスの山下舜平大投手（23）が先発を予定していた20日の阪神戦（京セラドーム）登板を回避した。体調不良によるもので、公式戦開幕前では最後の実戦登板となる予定だった。九里亜蓮投手（34）とともに開幕投手の有力候補に挙がっていたが、今後への影響が懸念されることになった。代わってドラフト5位ルーキーの高谷舟投手（22）が先発する。