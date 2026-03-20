お笑いコンビ「テツandトモ」のトモ（55）が20日、ブログを更新。「世界に1つだけ」の逸品をもらったと明かした。先日、長崎市の出島メッセ長崎で行われた「ハルフェス」に出演した際、KTNテレビ長崎のスタッフさんから「世界に1つだけのカステラをプレゼントしてくださいました」と説明。東京に戻って事務所で箱を開けると、そこには、テツ（55）と一緒のコンビ姿で焼き目に映し出された見事な逸品が…。「素晴らしい。嬉しい