高市首相のX（旧ツイッター）に投稿された、ポーズをとる日米両首脳の写真【ワシントン共同】高市早苗首相は19日夜、トランプ米大統領がホワイトハウスで開いた夕食会に出席した。自身とトランプ氏との関係について「強い日米、豊かな日米を実現するための最強の相棒だと確信している」と述べた。今年の米国建国250年に祝意を表し、日米の絆を示した。トランプ氏と親密だった安倍晋三元首相が用いた「日本は戻ってきた（ジャパ