3回4安打2失点だった中日・柳＝バンテリンドーム中日は開幕投手の柳が制球に苦しんだ。3回で79球を投じ、4安打2失点。カリステが二回に2試合連発となる3ランで定位置奪取へアピールした。ロッテは西川が三回の2ランなど2安打。先発候補の新人、毛利は4回1/3を4失点。