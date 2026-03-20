熊本県立美術館で始まった、県と人気漫画「ワンピース」がコラボした復興プロジェクトの軌跡を振り返る企画展＝20日午後、熊本市2016年4月の熊本地震から10年となるのを前に、熊本県と人気漫画「ONEPIECE（ワンピース）」がコラボした復興プロジェクトの軌跡を振り返る企画展が20日、県立美術館（熊本市）で始まった。作者の尾田栄一郎さんが同市出身で、地元への支援を続けている。5月24日まで。入場は無料で、事前予約制。