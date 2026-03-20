中道改革連合の小川代表は２０日、地元・高松市で就任後初の有権者らとの対話集会を開いた。小川氏は、立憲民主、公明両党との合流について「（衆院選は）大敗だった。そう簡単には進まない」と述べた。来年春の統一地方選では、立民、公明がそれぞれ独自候補を擁立する見通しとなっており、小川氏は集会後、記者団に「３党で議席を最大化することが究極の目標だ」と強調した。中道改革の候補擁立に関しては「空白区が一番わか