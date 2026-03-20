32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた日本選手権（20日、東京アクアティクスセンター）の男子800m自由形決勝で今福和志（枚方SS／四條畷学園高）が7分47秒81の日本記録で優勝。自身の持つ日本記録7分48秒34を上回り400mに続き、2冠となった。日本代表の派遣標準記録7分44秒59には及ばなかった。9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催