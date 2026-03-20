3月20日、B2リーグのライジングゼファーフ福岡はアジア地域のプロバスケットボールクラブとの連携強化を目的に、韓国プロバスケットボールリーグ（KBL）所属の「蔚山現代（ウルサンヒョンデ）モービスフィバス」とパートナーシップ協定を締結したと発表した。 今回の提携は、福岡が進めるアジア戦略の第一弾。パートナーシップを通じたクラブビジネスの加速、