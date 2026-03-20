素早い判断と行動が命を救いました。去年12月、岡山県笠岡市の沖合で転覆した船の乗組員を救助した2人の男性に水島海上保安部から感謝状が贈られました。 【写真を見る】笠岡市の沖合で転覆した船の乗組員をとっさの判断で救助命を救った2人の漁師に感謝状【岡山】 （浅野福馬さん）「ゆっくり引っ張って船に乗せて（港に）戻った」去年12月30日、笠岡市の正頭漁港沖合の定置網の近くで作業していた船が転覆、2人が海に投げ出