新たな移動手段として注目を集めている自動運転の車や電動キック―ボードなどの「次世代モビリティー」。来月（4月）、岡山市中区にその専門店がオープンします。 【写真を見る】新たな移動手段として注目を集めている「次世代モビリティー」岡山県内で初めての専門店オープンへ ガソリンではなく電気の力で走行するEVバイクや電動キックボード。来月、岡山県内に初めての次世代モビ