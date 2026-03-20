岡山県で唯一の造園を学ぶ学科がある岡山市南区の興陽高校で、高校生らに造園の魅力を体験してもらう講習会が開かれました。 【写真を見る】興陽高校で“造園講習会”高校生が石材の設置や植栽の剪定などを体験しながらプロの技術を学ぶ【香川】 興陽高校の敷地で実際に日本庭園を造りながら行われる「造園講習会」です。造園業界では人材確保と技術の継承が課題となっていて、日本造園組合連合会岡山県支部が若い世代に造園業