【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節】(デンカS)新潟 2-3(前半0-3)富山<得点者>[新]マテウス・モラエス(66分)、笠井佳祐(81分)[富]坪井清志郎2(11分、37分)、岡本將成(43分)<警告>[新]マテウス・モラエス(90分+5)[富]松岡大智(54分)、小川慶治朗(90分)、平尾駿輝(90分+1)主審:田中玲匡