第98回選抜高校野球大会（センバツ）1回戦が3月20日甲子園で行われ、神村学園（鹿児島）が昨春王者の横浜高校（神奈川）を2対0で破った。試合中の神村学園の吹奏楽の演奏が「世界一美しい」とSNSで話題だ。 【関連】甲子園に「大谷翔平」現る？センバツで初の“大谷ルール”適用にネット騒然「大谷ルールで甲子園かっけぇ」「影響力がスゲェ」 神村学園吹奏楽部は九州屈指の強豪校だ。昨年、大阪城ホー