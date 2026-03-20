イラン情勢の悪化で高騰したガソリン価格。今月16日時点では、レギュラーガソリン小売価格の全国平均は、1リットルあたり190円80銭。過去最高値を更新しました。 【写真を見る】ガソリン価格どうなる？補助金導入で150～160円台のガソリンスタンドも 高騰の中…3連休の過ごし方は ガソリン価格が気になる中、3連休はどのように過ごすのでしょうか。 （弓削はな記者）「愛知県の刈谷PAに来ています。3連休初日という