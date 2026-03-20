ロッキーズの菅野智之投手が19日（日本時間20日）、米アリゾナ州スコッツデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板。3回を4安打1失点、無四球1三振でまとめ、開幕へ向けて上々の仕上がりを披露した。 ■「細かいところは改善の余地」 菅野は初回、1死から二塁打を浴びたものの、後続を退けて無失点。まずまずの滑り出しを見せたが、2回は安打と失策の後、適時打を浴びて1失点を喫した。それでも