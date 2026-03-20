開業から間もなく1年をむかえる「ミナモア」。広島電鉄の乗り入れなど駅周辺は大きな変化を遂げました。「ミナモア」の運営に携わる男性にこの1年と2年目にかける思いを聞きました。■中国SC開発 営業部岡田征大さん「ちょうど今1周年でパネルを出していて、お客さんからいろんなご意見をいただいてて、 毎朝これを見るのが日課になっています」岡田征大さんは、広島駅ビル「ミナモア」を管理運営する会社でイベントの企画や広報