3連休初日の20日、高速道路での痛ましい事故が相次ぎました。三重県亀山市の新名神高速道路ではトラックなど4台が絡む事故で、子供3人を含む6人が死亡しました。（リポート）「トンネルの出口付近で、燃えたトラックが確認できます。トンネルの内側の壁も、煤で真っ黒です」 20日午前2時20分ごろ、三重県亀山市の新名神下りの「野登トンネル」で大型トラックと2台の乗用車が炎上し、それぞれの乗用車に乗って