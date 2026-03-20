◇MLB オープン戦 ジャイアンツ14-11ロッキーズ(日本時間20日、ソルト・リバー・フィールズ)日本時間20日のジャイアンツ戦に先発登板したロッキーズ・菅野智之投手について、シェーファー 監督が投球を評価しました。侍ジャパンのメンバーとしてWBCに参加した菅野投手は1次ラウンドのオーストラリア戦で4回無失点と好投。大会が終わりロッキーズに合流し、この日がオープン戦初登板となりました。この日は初回、1アウトからレフト