20日未明に行われた日米首脳会談で、高市首相が「中国との対話はオープン」と述べたことに対し、中国外務省は「関係を改善したいなら実際の行動に移すべきだ」と批判しました。日米首脳会談の冒頭で高市首相は記者団から日中関係の冷え込みを問われ「中国との対話はオープンだ」と話しました。これについて中国外務省は20日、次のように述べました。「『対話』を主張しながら、一方で対立を引き起こすのであれば、誰もそのような『