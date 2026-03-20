◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）大阪府寝屋川市出身の東前頭10枚目・豪ノ山（27＝武隈部屋）は新小結の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に押し出しされて11日目から3連敗で9勝4敗となった。立ち合いは頭で当たって一気に土俵際まで追い込んだ。しかし体重197キロの熱海富士に残され、右のど輪など逆襲されて後退。土俵を割った。新小結の熱海富士は8勝5敗で勝ち越しを決めた。