春の旅行シーズンになりましたが、オーバーツーリズムやSNSなど、溢れかえる情報からの解放を求めて今「サイレント＝静けさ」がキーワードになっているようです。 【写真を見る】デジタルからの解放〝サイレント・ツーリズム〟って何？ 「AIでも生成できない体験価値」人間の本能が求めている？ コロナ禍以降、Web会議やオンライン授業が当たり前となりました。 絶