「一般戦」（２０日、平和島）砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５期・Ａ１＝は「最低目標がクリアできて良かったです」とホッとした表情。ベスト６入りを決めて胸をなで下ろしていた。仕上がりに関しては「足は上位。出足とターン回りがいいし、回ってからも直線につながってくれる。自分の好きな感じです」と胸を張れる状態。２１日の優勝戦は３号艇となったが「あとは操縦性がしっかり合えば、どこからでもチャンスはあると思