ラグビーのNTTリーグワン1部第12節第1日は20日、神戸ユニバー記念競技場で1試合が行われ、横浜が神戸を38―29で破って3勝目（9敗）を挙げた。SHデクラークが3トライを決めた。神戸は連勝が10で止まり、10勝2敗となった。