「オープン戦、西武４−１ＤｅＮＡ」（２０日、ベルーナドーム）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）は試合後、一回の打席で初球１４９キロ直球をフルスイングした際に、筒香嘉智内野手（３４）が体に違和感を訴え緊急交代したことに言及。「上半身のコンディション（不良）」と説明し、病院とかには行く予定はないです。明日もう一度話して、どんな状態かというところは確認します。幸いそんなに長引くようなことではないと思って