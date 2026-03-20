◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）東前頭筆頭の若隆景（31＝荒汐部屋）は東5枚目の阿炎（31＝錣山部屋）を押し倒して8勝5敗とし、勝ち越しを決めた。立ち合い当たってから左へ動いて、さぐった上手を取れず。相手の引きに懸命に足を出したところ、阿炎は足が流れて体勢を崩した。ただ、勝負が決まった直後に若隆景はサポーターを着用している右肘に左手を当てて顔をしかめ、痛みをこらえるよ