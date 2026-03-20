ＮＨＫ音楽番組「ＴｈｅＣｏｖｅｒｓ」公式Ｘは１９日、ＢＳ８Ｋで放送された「スプリング・ロック・フェス」の出演者の記念写真を公開。四肢完全麻痺を公表しているＢＡＲＢＥＥＢＯＹＳ４ＰＥＡＣＥのＫＯＮＴＡも、車椅子姿で写真に収まった。番組公式Ｘでは「激アツな生放送、終わりました」とし出演者の記念写真を公開。ステージ上で前列中央にはＢＡＲＢＥＥＢＯＹＳ４ＰＥＡＣＥのＫＯＮＴＡの車椅子姿が。横