横浜ＦＣ（資料写真）Ｊ２横浜ＦＣは２０日までに、２０２７年からの新戦力として新潟医療福祉大のＭＦ向井俊貴（２１）＝１８２センチ、６８キロ＝の加入が内定したと発表した。大学所属のまま試合に出場できる特別指定選手として受け入れる。埼玉県出身で、左足の高い技術と豊富な運動量が持ち味。クラブを通じ「熱く、泥くさく、ひた向きに戦う」などとコメントした。