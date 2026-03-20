3月19日、テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが自身のInstagramを更新。そこに写る長すぎる脚にファンから称賛の声があがっている。三谷アナは《体の半分以上が脚に見える!!激盛れ衣装 ありがたや。》などとつづり、デニムっぽいライトネイビー系の半袖トップスに同色のロングパンツでブラウンの太いベルトをまいた全身ショットを公開した。そして、自身とお笑い芸人の永野、令和ロマンの郄比良くるまが出演しているバラ