3月19日、女優の佐々木希が自身のInstagramを更新。《最近、髪切ったんです》とヘアスタイルの変化を報告した投稿が話題になっている。ただ、ファンの関心は新たな髪型よりも別の部分に集中しているようだ……。今回、佐々木は鎖骨あたりまであったセミロングから、切りっぱなしのボブスタイルへとイメージチェンジ。トレンド感のあるナチュラルな仕上がりで、軽やかさと洗練された印象を両立させている。投稿では静止画ととも