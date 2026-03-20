綾瀬はるかが主演する映画『人はなぜラブレターを書くのか』より、綾瀬と主題歌「エルダーフラワー」を手掛けたOfficial髭男dismの藤原聡の対談映像4種が公開された。【動画】綾瀬はるか×ヒゲダン藤原が映画タイトル、映画を観て受け取ったメッセージ、主題歌の歌詞について、お互いに聞いてみたいことをトーク！動画4種2000年3月に起こった地下鉄脱線事故でその短い生涯の幕を閉じ富久信介さん。そんな彼に、密かに想いを