俳優のトミー・バストウが20日にインスタグラムを更新し、出演中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）のメイキングショットを公開。“耳なし芳一”メイクにファンから反響が寄せられた。【写真】顔中お経だらけ！のトミー・バストウトミーが「クレイジースケジュールだったメイクさん、スタッフさん、ありがとう」と投稿したのは20日に放送された『ばけばけ』第120回のメイキングショット。写真には、顔中にお経が書かれ