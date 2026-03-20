大阪府は１９日、３０代男性が「はしか」に感染したと発表した。１７日に富田林保健所管内の医療機関から届出があり、大阪健康安全基盤研究所で検査を実施したところ、１８日に陽性であることが確定した。同府は、男性が利用した施設を以下の通りに公表。４月７日までに発熱・発疹等、麻しんを疑う症状が現われた場合は、事前に医療機関に連絡の上、マスクを着用し、公共交通機関の利用は避け、速やかに受診するように呼びかけ