◆オープン戦西武４―１ＤｅＮＡ（２０日・ベルーナドーム）初回の打席途中にアクシデントのため交代したＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手について、試合後相川監督は「上半身のコンディション不良」と明かした。「４番・一塁」で先発出場し迎えた初回無死一、三塁の第１打席。初球の内角への直球を空振りしたあと、膝に手をつき苦悶（くもん）の表情を浮かべそのまま途中交代となった。指揮官は今後について、「明日の朝もう一度