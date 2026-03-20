歌手の田辺靖雄と九重佑三子が２０日、東京・古賀政男音楽博物館けやきホールで生誕８０年を記念した公演「８０☆８０コンサート」を行った。１９７３年に結婚し、今なお現役として活躍する２人の生誕８０年を記念した公演。田辺は「僕は８０歳の青春真っただ中」と語ると、「青春時代」や「ヘイ・ポーラ」、「まだ見ぬ幸福」など息ぴったりに歌い上げ、約２時間で全２５曲を披露した。公演中盤、戦後歌謡史８０年の歴史をた