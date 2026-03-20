◆オープン戦ソフトバンク４―３広島（２０日・みずほペイペイドーム）広島はソフトバンクに敗れ、オープン戦３連敗となった。先発・床田は３回３安打２失点。２７日の開幕・中日戦（マツダ）で先発する左腕が、開幕前のラスト登板を終えた。打線は２回バッテリーエラーの間に先制。３回２死一塁では佐々木が右中間へ適時二塁打を放ち、４回には菊池が左翼へソロをたたき込んだ。初回には中村奨がけん制死など痛いミスもあっ