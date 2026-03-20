Photo: フジイセイヤ［W］OSHIKIKEIGOの新曲「ReTake」が、ドラマ『君が死刑になる前に』（4月2日〜放送開始）の主題歌に決定した。2025年4月にユニバーサルミュージックからメジャーデビューし、その活動の中で2026年にはSpotify「RADAR: Early Noise」へ選出されるなど注目を集めているOSHIKIKEIGO。ドラマの主題歌を担当するのは今作が初となる。『君が死刑になる前に』は読売テレビ・日本テレビ系4月期プラチナイト枠で放送さ