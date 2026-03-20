メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市の造り酒屋で、限定の日本酒や酒かすの詰め放題などが楽しめるイベントが行われています。 「蓬莱蔵まつり」は、飛騨市古川町の造り酒屋「渡辺酒造店」が毎年この時期に行っています。 会場では普段見ることができない酒蔵が公開されているほか、ひしゃくで升に酒を注いで飲む「汲み酒」コーナーが設けられています。 20日は朝から多くの観光客らが訪れ、イベン