春コーデに活躍するカーディガンは、合わせやすい反面、着こなしがマンネリになってしまうことも。そんなときは、スタッフさんのコーデを参考にしてみるのも良さそうです。今回は、【GU（ジーユー）】の「春カーデ」を使ったコーディネートをご紹介。大人世代のおしゃれな着こなしのヒントが見つかるかも。 差し色カーデでぐっと垢抜け 【GU】「透かし編みカӦ