◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）巨人は２０日、楽天戦のスタメンを発表した。球団６４年ぶりの新人開幕投手となる竹丸和幸投手が先発する。開幕前ラスト登板となる見込み。岸田行倫捕手と実戦初バッテリーを組む。キャベッジ外野手がオープン戦初の１番。打率６割６分７厘、１本塁打、３打点と絶好調の増田陸内野手が「８番・二塁」に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１番（左）キャベッジ