Conton Candyが、メジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』を5月20日(水)にリリースすることが決定した。アルバムタイトル『すっぴん』には、今の彼女たちのありのまま、等身大のConton Candyの飾らない姿を見せたいという思いが込められている。本作には全14曲を収録。現在放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌として書き下ろされた「Rookies」をはじめ、メジャーデビュー以降に発表された楽曲の