◆ファーム・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（２０日・横須賀スタジアム）巨人２軍はＤｅＮＡに敗れ、３連戦初戦を落とした。ファームリーグの通算成績は３勝３敗となった。投手陣は先発の育成・代木が４回１失点。敗戦投手となったものの、最速は１４９キロを計測し無死四球の好投を見せた。２番手の同・堀江も１回無失点。３番手・宮原が２回１失点（自責０）、４番手の同・田村が１回１失点だった。打線は相手先発の左腕・松