女優のジェーン・フォンダが、「The Correspondent」の映画化作品で主役を演じるようだ。バージニア・エヴァンスによる同名ベストセラー小説をライオンズゲートが映画化する新作で、1971年の「コールガール」、1978年の「帰郷」と2度のアカデミー賞受賞歴を持つジェーンが主演だけでなく、製作も務める見込みだ。 【写真】政治的活動も大物女優はスクリーン外でも精力