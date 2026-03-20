3連休初日、三重県の新名神高速で大型トラックなど4台が絡む事故があり、子どもとみられる3人を含む6人が死亡しました。 【現場の画像】焼け焦げた乗用車 トラックの側面は“溶ける” 新名神で6人死亡の多重事故 うち3人は子どもか 事故は、3連休初日の未明に起きました。（119番通報）「渋滞している車列にトラックが突っ込み、燃えている」 前方から荷台にかけて、溶けてしまったような大型トラックや車体が激しく壊れた乗用