川崎DF谷口栄斗が古巣・東京Vサポへ試合後に挨拶川崎フロンターレは3月18日に行われたJ1百年構想リーグ第7節、アウェーで東京ヴェルディと対戦して2-0で勝利した。この試合に先発出場したDF谷口栄斗にとっては、古巣との初対戦となった。試合後には下部組織から育った東京Vのサポーターからチャントを受け、涙するシーンも見られた。小学生時代から東京Vの下部組織で過ごした谷口は、これまでも他クラブからのオファーを受けて