フリーアナウンサーの望月理恵（54）が3月11日、「上田と女が吠える夜」（日テレ系）に出演。「おひとり様の本音爆発SP」とのお題に「離婚してよかったのは、便秘が治ったこと」と回答して笑わせ、健在ぶりをアピールした。【画像】とても54歳には見えない…望月理恵の最新インスタ写真を見る読売巨人軍のファンを公言「世界ふしぎ発見！」からフリーアナの道へ望月は兵庫県明石市出身。短大卒業後、一般企業勤務を経てTBSの「