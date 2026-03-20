歴史人口学者のエマニュエル・トッド氏が、文藝春秋PLUSの緊急配信インタビューで、米国によるイラン攻撃の深層を読み解いた。2024年にフランスで『西洋の敗北』（文藝春秋）を刊行し、世界27カ国で翻訳されているトッド氏はトランプ政権の「現実認識の喪失」を指摘する。通訳を務めたのは慶應義塾大学名誉教授の堀茂樹氏。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「イラン攻撃の“真の狙い”は体制転覆ではなく…」エマニュ