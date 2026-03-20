自転車の悪質な交通違反に対して反則金が伴う「青切符」が4月から導入されます。東京・荒川区で、芸人の三瓶さんが一日警察署長を務め、自転車の安全な利用を呼びかけました。芸人三瓶さん「荒川区の皆さん。三瓶です」警視庁南千住警察署で一日署長を務めたのは、芸人の三瓶さんです。今年4月から自転車の悪質な交通違反に対する処置として反則金を伴う「交通反則告知書＝青切符」が導入されるのを前に、イベントではクイズを通