ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。体調を崩したことを明かしました。【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん「体調崩しました〜」「アラームなりっぱなし〜ヘロヘロ仮面に変身しました」【 ALS闘病 】津久井さんは「体調崩しました〜もう〜」と題してブログを投稿。 自身の体調に