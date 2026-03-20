〈「イラン攻撃の“真の狙い”は体制転覆ではなく…」エマニュエル・トッドが看破する「『脅迫の帝国』に変貌した」米国の“テロリスト的”外交政策〉から続く米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、欧州各国首脳の反応が割れている。歴史人口学者で2024年に『西洋の敗北』（文藝春秋）を刊行し世界27カ国で翻訳されたエマニュエル・トッド氏はそんな欧州に厳しい視線を向ける。文藝春秋PLUSの緊急インタビューで、トッド氏は