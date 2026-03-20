日本時間の20日未明、高市首相がアメリカのトランプ大統領とホワイトハウスで会談しました。1時間半に及んだ会談で、高市首相はイラン情勢への日本の対応方針を説明し、トランプ氏から一定の理解を得た形です。この日米首脳会談について、フジテレビ・中本智代子解説副委員長と見ていきます。青井実キャスター：日本側は会談成功とみているようですが、この辺り評価としてはどうですか。中本智代子解説副委員長：私としては、日本